Drugsdealers aangehouden in Dordrecht

Onderzoek leidde de politie naar een woning in een flat waar uiteindelijk elf gripzakjes harddrugs, zes gripzakjes hennep, een bak met ongeveer 40 gram hennep en een pot met vermoedelijk 300 gram amfetamine werd gevonden. De drugs zijn in beslag genomen.

Twee mannen van 50 en 52 jaar uit Dordrecht zijn aangehouden voor de handel in hardddrugs. Zij zitten vast en worden gehoord. Ook zal er gekeken worden welke bestuurlijke maatregelen er tegen de verdachte kunnen worden genomen.

Melden helpt!

Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig. Blijft u liever anoniem, dan belt u met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.