Automobilist onder invloed, politie onderzoekt drugsbezit

Tijdens een verkeerscontrole werd een 28-jarige man uit Oost-Souburg gecontroleerd. In de auto troffen agenten diverse grammen cocaïne en heroïne aan. De man werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politecellencomplex gebracht. Naast de drugs werd ook nog ruim tweehonderd euro in beslag genomen. Een speekseltest testte positief op THC. Vervolgens heeft een GGD-arts een bloedproef bij hem afgenomen. De uitslag hiervan is over ongeveer twee weken beschikbaar. De man zit nog vast en wordt zaterdag verhoord.