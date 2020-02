Carnavalsvierder met nepwapen moet nog 15 dagen zitten

Agenten hielden de man op vrijdag 21 februari rond 23.00 uur staande toen ze hem op een afstandje hadden zien lopen met het nepwapen in een holster. Hij deed vrijwillig afstand van het wapen en daar wilde de agenten het verder ook bij laten. Maar bij controle van zijn identiteit bleek dat de man nog 15 dagen gevangenisstraf had open staan. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek hij ook nog gebruikershoeveelheden MDMA op zak te hebben. Deze zijn in beslag genomen. De man is ingesloten.