Straatrovers slaan toe en beroven meisje

- 2 mannen met blanke huidskleur

- Ongeveer 45 - 60 jaar oud

- Een van de mannen had grijs haar

- Droegen beiden donkere kleding

- Een van de personen had een rode hoodie

- Droegen beiden geen helm

- Zijn gevlucht op een donkerblauwe of zwarte scooter

- Hebben een grote zwart leren schoudertas ontvreemd, van het merk Zebra Trends. Soortgelijke tas als op de foto.

De scooter is weggereden globaal richting Teteringen, maar het kan zijn dat de daders Oosterhout in zijn gereden via de Warandelaan of de Burgemeester Materlaan. Bent u getuige geweest van deze laffe daad, of heeft u meer informatie hierover, neem dan contact met ons op via 0900-8844 en noem daarbij het registratienummer 2020046006.