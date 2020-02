Getuigen gezocht van overval

Wij zijn bezig met een onderzoek omdat we willen weten wie dit gedaan hebben. Zo zijn we onder andere op zoek naar bewakingsbeelden en getuigen. Hier kunnen we uw hulp dus goed bij gebruiken. Heeft u voor of tijdens de overval iets opvallends gezien, bijvoorbeeld die zwarte auto waar de verdachten in zouden zijn gevlucht? Of misschien heeft u wel (bewakings)beelden van rond dit tijdstip? Alle beetjes informatie kunnen ons helpen. Tips kunt u doorgeven via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt tips ook doorgeven via politie.nl. Hier kunt u ook beelden uploaden.



2020082113 JS