Man bij woning beroofd door drie gemaskerde mannen

De politie wil iedereen die in de omgeving van de Van Limburg Stirumstraat woont, of rond 4.45 uur in de omgeving was contact op te nemen als zij iets hebben gezien of gehoord dat met deze beroving te maken kan hebben. Ook wanneer u over camerabeelden beschikt waarop mogelijk iets te zien is, hoort de politie het graag.

Informatie doorgeven of camerabeelden uploaden kan via onderstaand tipformulier. Liever telefonisch contact? 0900-8844 of 0800-6070.

2020084047 MB