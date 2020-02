Man richt wapen op agenten: filmbeelden van omstanders gevraagd

Pas na onderzoek op het bureau bleek dat het ging om een nepvuurwapen. Als iemand een wapen richt of bij zich heeft, dat niet van echt te onderscheiden is, wordt er geen enkel risico genomen en handelt de politie altijd alsof het wapen echt is. Het wapen van de man uit ’s Heerenberg leek dusdanig echt, dat agenten ook hun wapen trokken en op de man richtten. Die liet uiteindelijk zijn wapen vallen, waardoor dit goed is afgelopen. Als agenten worden geconfronteerd met een wapen mogen ze schieten als de situatie daar naar is.