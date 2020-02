Drankrijder gepakt dankzij oplettende getuige

Dit gebeurde op de Gorslaan in Purmerend. Bovendien had het voertuig aanzienlijke schade. Agenten kregen snel het voertuig in zicht en gaven de bestuurder een stopteken. Het stoppen gebeurde nadat de man eerst de agenten met piepende banden had ingehaald. Daarna maakte de man een noodstop en stapte uit.



Schreeuwend loopt de man op de agenten af. Andere collega's roepen de man aan en hij komt daarna op hen afgelopen. Deze collega's weten de man met gepast geweld aan te houden. In het voertuig van de man vinden agenten een fles drank. De man blijkt onder invloed van alcohol.



Onderweg naar het bureau kotst de man de achterbank van de dienstauto onder. Op het politiebureau blaast de man 655 ug/l. (de limiet is 220 ug/l). Hierop is de man aangehouden en gehouden voor de nacht. Op de rotonde Kolfstraat/Den Uijllaan vinden agenten de bumper van zijn voertuig. Daar heeft de man een verkeerspaal uit de grond gereden. De politie is de oplettende melder dankbaar voor het bellen met de politie.



Contact met 112

2020036554