Drankrijder tegen de lamp door verlichting

De auto had de dag/rij-verlichting aan. Daarnaast was ook één van de achterlichten defect. Het voertuig werd aan de kant van de weg gezet en de bestuurster aangesproken. Daarbij roken de agenten een alcohollucht. Op straat blies de vrouw een 'F' en op het bureau 595 ug/l (de limiet is 220 ug/l).



Hierop de vrouw aangehouden en is haar rijbewijs ingevorderd.



2020034517