Man gewond bij beroving

Het slachtoffer liep daar met zijn hond toen hij vanuit het niets werd aangevallen door een onbekend gebleven persoon en / of personen. Het slachtoffer weet zich weinig te herinneren. Alleen dat er na het incident een zwarte auto was weggereden in de richting van de Zaagmolenweg.



Het slachtoffer heeft door een scherp voorwerp letsel opgelopen. De man is in de ambulance nagekeken en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer heeft zijn belager(s) niet gezien en heeft dus ook geen signalement. Na de beroving mist de man persoonlijke eigendommen.



De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2020036629