Man gewond bij schietincident

Volgens een getuge waren bij het schietincident twee personen betrokken. Zij reden direct na het schietincident weg in een rode Volkswagen Golf voorzien van een Duits kenteken. Het voertuig werd korte tijd later leeg in de Geerten Gossaertstraat aangetroffen. Ondanks een uitgebreide zoekactie in de omgeving waarbij de politiehelikopter ondersteuning verleende, werden zij niet meer gevonden. Het slachtoffer werd vervoerd naar aan ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in en roept getuigen op zich te melden.

(C) Foto Jeffrey Jacobs