Serie woninginbraken in Axel en Terneuzen

De inbrekers forceerden vaak deuren of ramen om binnen te komen en doorzochten de woningen. De buit bestond vooral uit geld, sieraden, kleding en diverse passen. Met een paar simpele tips en aanpassingen houd je inbrekers langer buiten. En denk je dat er bij jou of in je omgeving wordt ingebroken? Of betrap je een inbreker op heterdaad? Bel direct 112. De politie komt dan zo snel mogelijk naar je toe!