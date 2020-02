Politie gaat over op veiliger en duurzamer munitie

‘De nieuwe patroon levert door een andere constructie bovendien minder kans op doorschot op’, zegt producten- en dienstenmanager Barry van Soest. ‘Als de politie moet schieten, is dat om iemand handelingsonbekwaam te maken. Dat gebeurt bij voorkeur met één schot. Meer schieten levert niet alleen meer risico op voor diegene op wie wordt geschoten, denk aan meer verwondingen, maar levert ook meer risico op voor de omgeving. In Nederland zijn proportionaliteit en subsidiariteit kernbegrippen voor ieder politiemens.’



Jaarlijks gebruikt de politie 12,5 tot 15 miljoen patronen, bijna uitsluitend voor toetsen en trainingen. De huidige patroon is sinds 2013 in gebruik. Daarom startte in 2017 een aanbesteding die eind 2019 is afgerond. Aan de aanbesteding deden vier fabrikanten mee.