Laatste ontwikkelingen rond de Kofferbakmoord in Opsporing Verzocht

Het lichaam van Ralf werd vrijdagochtend 31 maart 2017 rond 5:45 uur aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300 SE. Zijn auto hing half in het water langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Ralf bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie gaat er van uit dat hij op een andere locatie om het leven is gebracht dan de plaats van aantreffen.

Op 10 februari 2020 maakte de familie van het slachtoffer bekend de beloning voor de gouden tip te verhogen naar € 100.000,-. Het Openbaar Ministerie had eerder al een bedrag van 15.000 euro uitgeloofd.

Het verhogen van de beloning leverde veel aandacht op voor de zaak. Daarom morgen in de uitzending van Opsporing Verzocht nieuws over de laatste ontwikkelingen.

Tips

Wij willen niets liever dan deze zaak oplossen en de nabestaanden van Ralf vertellen wat er in de nacht van 30 op 31 maart gebeurd is en wie verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Heeft u iets gezien of gehoord dat het rechercheteam verder kan helpen? Deelt u dan uw informatie alstublieft met ons. Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of desnoods anoniem met M. op 0800-7000.