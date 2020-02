Politie zoekt getuigen van overval op casino

De politie hoopt dat er getuigen zijn die rond het tijdstip van de overval, of misschien al eerder, iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het casino. Misschien hebben mensen de verdachte weg zien vluchten? Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl

2020084854 FB