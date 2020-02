Getuigen gezocht van mishandeling Hilversum

Het slachtoffer is een 66-jarige man uit Hilversum. Ten tijde van de mishandeling omstreeks 10.30 uur, reed hij met zijn scootmobiel op de Huygensstraat in Hilversum. Hij reed in de richting van de Hoge Larenseweg. Daar zag hij een bekende staan, die tegen hem begon te schreeuwen. Deze man sloeg het slachtoffer vervolgens met een schep. Toen de 66-jarige de klap probeerde af te weren, liep hij een snee op. Het slachtoffer zag hierop kans snel weg te rijden met zijn scootmobiel.



Even later, omstreeks 11.30 uur, reed de man in zijn scootmobiel op de Kleine Drift in Hilversum vlakbij de Larenseweg. Daar werd hij plotseling van achteren aangereden. Door de klap, belandde de man met scootmobiel en al op de stoep.en kwam hij tussen de daar geparkeerde scooters terecht. Hoewel het slachtoffer niet gewond is geraakt, is de scootmobiel door deze aanrijding beschadigd geraakt.



Van de verdachte in deze zaak, is het volgende signalement bekend:

- Een man van ongeveer 60 jaar oud

- Blanke huidskleur

- Kaalhoofdig

- Normaal postuur

- Lengte: ongeveer 1.75 meter

- Geen gezichtsbeharing



Getuigen gezocht

Tijdens de aanrijding, stond er een vrouw op straat in de Kleine Drift. Deze vrouw vroeg aan het slachtoffer of het goed met hem ging. De politie is onder meer naar deze getuige op zoek. Ook andere mensen die iets weten of hebben gezien wat met deze mishandeling te maken kan hebben, wordt verzocht zich bij de politie te melden via 0900-8844.