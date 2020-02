Politie zoekt identiteit gewonde fietser

De hulpdiensten kregen zondagavond de melding dat er een gewonde man op de grond naast een fiets lag op het kruispunt van de Doctor Schaepmanlaan en de Florastraat. Hulpverleners troffen de man daar aan met ernstig letsel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft geen sporen van een misdrijf of een verkeersongeval vastgesteld. Wat er is gebeurd waardoor deze man zwaargewond is geraakt, is onbekend.



Hulp van het publiek gevraagd

Omdat de man geen identiteitsbewijs op zak had, konden de agenten zijn identiteit niet achterhalen. De man is levensgevaarlijk gewond maar de politie heeft zijn familie nog niet kunnen informeren. Daarom wordt de hulp van het publiek gevraagd. Wie weet wie deze man is of denkt hem te herkennen aan de hand van zijn signalement? Geef uw tips door aan de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.



Signalement van de gewonde man

Man van ongeveer 65 jaar oud

1,90 m lang

Stevig postuur (een buikje)

Licht kalend donkerbruin/grijs haar

Blauwgrijs geblokt overhemd

Blauwe trui met een ronde hals

Beige colbert

Regenjas, kleur: donkerblauw met een rood-witte streep horizontaal op de rug

Beige broek

Grijsbruine riem

Witte boxershort

Beige sokken

Bruine leren schoenen, merk Hush Puppies, maat 45



De man had de volgende spullen bij zich:

En bruine bril met helder geslepen brillenglazen van het merk Rayban

Een regenbroek

Een zwarte rugzak

Antroposofische boeken van Rudulph Steiner in de Duitse taal met daarin Nederlandse aantekeningen

Een kartonnen eierdoosje met hierin drie witte eieren (op de eieren staat geen opdruk die aan een winkel of verkooppunt is te relateren)



De aangetroffen fiets:

Een blauwe herenfiets van het merk Sparta, type Athena

Onder de fietszadel zat een los ringslot om de zadelpen

Op de bagagedrager (onder de snelbinders) zat een zwart nylon boodschappentasje met in witte letters het opdruk: ‘Label PL mode accessoires’

Op de fiets zat geen sticker van een leverancier (op het achterspatbord waren lijmresten zichtbaar)

Het framenummer van de fiets, heeft niet tot de identiteit van de gewonde man geleid



Een afbeelding van de fiets:



Een afbeelding van de bril van de gewonde man:



Een afbeelding van het doosje met eitjes: