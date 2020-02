Twee aanhoudingen na vondst grote hoeveelheid hennep

De politie was gealarmeerd door buurtbewoners die een sterke hennepgeur roken. De politie is naar aanleiding van de melding ter plaatse gegaan, en constateerde dat de geur vanuit een woning aan de Grote Beer moest komen. De agenten kregen toestemming om de woning binnen te treden op grond van de Opiumwet. In de woning troffen zij ruim 25 kilo aan gedroogde henneptoppen aan, goed voor een straatwaarde van zo’n 100.000 euro.

In de woning waren twee mensen aanwezig: een man van 25 jaar en een man van 30, beiden uit Amersfoort. Zij zijn aangehouden op verdenking van een overtreding van de Opiumwet. Ook is een auto in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar mogelijk witwassen.

Ondermijning bij u in de buurt

Als de bovenwereld en de onderwereld met elkaar verweven raken, noemen we dat ondermijning. Criminelen kunnen bijvoorbeeld een pand huren bij u in de straat en hier hun drugs vervaardigen. Met alle gevaren van dien.

Ziet, hoort of ruikt u onraad? Meld het. Altijd. Neem contact op met uw wijkagent via 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Bel 112 als elke seconde telt.