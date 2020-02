Twee inbrekers op heterdaad aangehouden

Rond 19:15 uur kwam bij de politie een melding binnen over twee mannen die zich verdacht gedroegen. Zij gingen een afgesloten terrein op van een leegstaand pand. Bij aankomst zagen de agenten een gat in het hek en in het gebouw rende een man weg. De agenten gingen samen met de hondengeleider het pand in om de man te vinden. De verdachte had zich verscholen, maar de surveillance-hond vond een vers spoor van de man en kon hem achterhalen. De verdachte werd daarop aangehouden. De andere verdachte klom over een hek van het terrein en rende de buurt in. Kort daarna hielden agenten hem aan op de Prins Bernardtlaan. Beide verdachten zijn ingesloten in het cellencomplex en de inbraak wordt verder onderzocht.



2020037024