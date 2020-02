Aanhouding na oplettende buurman

Iets na middernacht kreeg de politie een melding van een oplettende buurman. Hij zag een persoon bij zijn buren naar binnen gluren. Toen hij op de vlucht sloeg, verloor de melder hem niet uit het oog. Hij sprong op de fiets en belde ondertussen de politie om een signalement en locatie door te geven. Agenten grepen de verdachte in zijn kraag op het Jan van Goyenplein. Het ging om een man van 36 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte had meerdere tangen en messen bij zich. Hij zit nog op het politiebureau voor verder verhoor.



Bel 1-1-2

Ziet u dat iemand zich verdacht gedraagt rond bijvoorbeeld huizen of auto's? Aarzel niet en bel direct 1-1-2. Let op dat u tijdens de donkere dagen deuren en ramen sluit, ook als u kort de woning verlaat. Meer tips vindt u op www.politie.nl