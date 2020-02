Onderzoek naar mishandeling in lift flat

De politie kreeg zaterdag aan het eind van de avond een melding dat een vrouw in de lift van een flat in de wijk de Reit mishandeld was. Agenten sprake ter plaatse met het geëmotioneerde en verwarde slachtoffer. Zij vertelde dat zij omstreeks 23.30 uur in de lift gestapt was om beneden post op te halen. Op een van de verdiepingen stapte een groep van vier a vijf mannen in de lift. Het groepje zou een lied gezongen hebben over het Corona virus. Het slachtoffer, zelf van Aziatische afkomst, zei daar wat van waarna een woordenwisseling ontstond. Hierbij zou een mes getoond zijn. Vervolgens is de vrouw kennelijk mishandeld. Zij had immers een zwelling op haar hoofd en twee krassen bij haar nek. Ook liep zij een hersenschudding op. Zaterdagavond kon zij echter nog niet vertellen wat er precies gebeurd was. Ze wist op dat moment ook niet of ze aangifte wilde doen. Agenten hebben wel al foto’s van het letsel genomen.