Verdachte aangehouden in onderzoek dode man Eindhoven

Eindhoven - Maandagochtend werd op het politiebureau in Eindhoven een 25-jarige man uit Geldrop aangehouden. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn bij de dood van een 33-jarige man uit Best die op 16 februari zwaargewond in Eindhoven werd aangetroffen. De verdachte meldde zich op het politiebureau. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.