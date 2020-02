Dodelijk ongeval carnavalswagen

Van de weg geraakt

De carnavalswagen was op weg terug van de carnavalsoptocht in Meerssen. Door nog onbekende oorzaak is de tractor waar de carnavalswagen aan vast gekoppeld zat van de weg geraakt. Naast de bestuurder waren er verder geen inzittenden in of op de wagen.



Onderzoek

Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Daarvoor is de plaats van het ongeval enige tijd afgezet geweest. Getuigen en betrokkenen zijn opgevangen en worden voorzien van professionele zorg.