Politie zoekt getuigen schietincident

Conflict

Er ging een conflict aan het schietincident vooraf. Wat de aanleiding van dit conflict is, wordt nog onderzocht. Op dit moment is er nog geen verdachte aangehouden. De politie is onderzoek opgestart en gaat daarbij in gesprek met mogelijke getuigen.



Getuigen

De politie komt graag in contact met mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben. Heeft u iets gezien? Bel dan 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).