Man aangehouden voor steekincident Eindhoven

Rond vier uur in de middag ontstond er een ruzie tussen een man en een groep van vier personen. Tijdens de vechtpartij die daarop volgde, haalde de man plotseling een steekwapen tevoorschijn. Daarmee maakte hij slaande bewegingen naar de groep. Een 20-jarige man uit België raakte daarbij gewond. Toen een 23-jarige passant uit Eindhoven wilde ingrijpen, raakte ook hij gewond. Uiteindelijk greep een particuliere beveiliger die in de buurt was in. Hij wist de man in bedwang te houden totdat agenten ter plaatse waren en hem meenamen. Op het politiebureau aangekomen, bleek ook hij gewond te zijn.

Zowel de twee slachtoffers als de verdachte zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn inmiddels weer thuis. De verdachte zit vast voor verhoor.

Politie zoekt getuigen én beelden

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken en sporenonderzoek gedaan, maar we zoeken nog meer getuigen. Heb jij informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Of heb je beelden gemaakt met je mobiele telefoon? Neem dan contact met ons op via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.