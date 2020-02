Nieuwe tip over kofferbakmoord in Opsporing Verzocht

Nederland - Er is een nieuwe tip over de moord op Ralf Meinema. Meinema werd drie jaar geleden in de kofferbak van zijn auto aangetroffen, in het Stieltjeskanaal. Vanavond informatie over twee auto’s die gezien zijn in de buurt van de auto van het slachtoffer.