Aanhouding in onderzoek naar schietincident

Het onderzoek naar het schietincident is nog in volle gang. Of er een relatie is met het schietincident aan de Gentiaanstraat op 5 november vorig jaar is een van de onderwerpen in het onderzoek.

Een dergelijk onderzoek kost veel tijd en moet ook zorgvuldig worden gedaan. Zo is er een buurtonderzoek gedaan, wordt er gesproken met eventuele getuigen en worden tips nagetrokken. Er zijn al verschillende personen aangehouden en gehoord, hierover is al eerder over gecommuniceerd. Zij zijn allen nog verdachte in deze zaak. De politie doet onderzoek om een zo volledig mogelijk dossier te kunnen overdragen aan het Openbaar Ministerie. Zij zal op haar beurt het dossier behandelen en een uitspraak doen.