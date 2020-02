Overleden persoon in woning aangetroffen; verdachte aangehouden

De politie kreeg even na 19.00 uur de melding en trof in de woning een overleden persoon aan. Het gaat om een 40-jarige man. In de woning werd een 39-jarige vrouw uit Bodegraven aangehouden. De recherche doet onderzoek naar de precieze toedracht en de betrokkenheid van de verdachte en verzoekt getuigen zich te melden via 09000 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.