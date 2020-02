Scooterrijder overleden na botsing met hond

De man reed rond middernacht op het Dijkslootpad waar op dat moment iemand zijn hond aan het uitlaten was.

Volgens de eigenaar van de hond schrok deze van de naderende scooter. De scooterrijder kon de hond niet meer ontwijken en kwam ten val.

De eigenaar van de hond heeft direct de hulpdiensten geïnformeerd. De Alphenaar werd ernstig gewond afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij later is komen te overlijden.

De eigenaar van de hond is door de politie geïnformeerd over het overlijden van de man en slachtofferhulp aangeboden.