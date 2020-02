Beelden brandstichter grillroom De Lier in Team West

Verder tonen we camerabeelden van een woninginbreker in Leidschendam. De bewoner zag op zijn mobiele telefoon live beelden van de inbraak in zijn huis.



Delft | Diefstal kentekenplaten en tanken zonder te betalen

Tussen woensdag 26 juni 2019 09.00 uur en donderdag 27 juni 2019 11.00 uur werden kentekenplaten gestolen van een auto die geparkeerd stond in de Hugo de Grootstraat in Delft. Na de diefstal wordt er meerdere keren getankt zonder te betalen met een Renault Megane. Op deze auto zitten de gestolen kentekenplaten. In de uitzending tonen we beelden van de man die de kentekenplaten wegneemt.



Den Haag | Mishandeling en belediging kassière

Op donderdag 2 januari rond 17.50 uur werd een kassière mishandeld en beledigd in een supermarkt aan de Laakweg. In de uitzending tonen we beelden van een man die het slachtoffer vol in het gezicht slaat en in haar richting spuugt. In de supermarkt beledigde en sloeg hij ook een aantal van de aanwezige klanten die de vrouw wilden helpen. Weet u wie deze man is?



Leidschendam | Woninginbraak

Op donderdag 16 januari rond 10.50 uur vond een inbraak plaats in een woning aan de Landscheidingsstraat in Leidschendam. De bewoner kreeg via zijn mobiele telefoon live beelden te zien van de woninginbraak. In deze uitzending tonen we beelden van de inbreker. Uit onderzoek bleek dat de cilinder uit het slot was gehaald.



Noordwijk | Aangetroffen sieraden

Bij een huiszoeking bij een verdachte zijn eind januari 2020 verschillende spullen aangetroffen die van diefstal afkomstig zijn. Een aantal daarvan kon herleid worden naar de regio Rotterdam en Noordwijk. Ze waren buitgemaakt bij verschillende inbraken. Niet alles kon worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren dus we willen graag weten wie dat zijn. Herkent u de spullen?



