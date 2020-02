Auto’s vernield op Westzeedijk

(stockfoto politie)

Rond acht uur gisteravond kwam een melding binnen bij de politie dat er een man met een mes over de Westzeedijk liep. Hij viel automobilisten lastig door aan deuren te trekken en stak van meerdere auto’s de banden lek.

Agenten die op onderzoek uit gingen troffen de verdachte aan in de Watergeusstraat. Tijdens de aanhouding werkte de verdachte niet mee. Hij luisterde niet naar de agenten en kwam dreigend op hen aflopen. Uiteindelijk is er pepperspray gebruikt en kon de man worden geboeid en aangehouden.

Bent u slachtoffer?

De schrik zat er flink in bij meerdere automobilisten, sommigen zijn zelfs met lekke banden weggereden en durfden pas op een andere plek de politie te bellen. Meerdere mensen hebben inmiddels aangifte gedaan van vernieling. Het onderzoeksteam denkt dat de man mogelijk meer auto’s heeft vernield en komt graag in contact met mensen van wie de auto beschadigd is. Reed u gisteren over de Westzeedijk en bent u slachtoffer geworden van deze man? Dan komt het team graag met u in contact. U kunt dan bellen met 0900-8844 en vragen naar opsporing Rotterdam-stad.