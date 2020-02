Dansende messensteker Dordtselaan aangehouden

Voor de deur van een eethuis op de hoek van de Dordtselaan en Maretakstraat chillen vrijdag 9 augustus een aantal mannen. Twee mannen krijgen onenigheid waarbij de ene man de andere in zijn arm steekt. De dader staat op beeld. Die beelden werden begin februari getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond en op social media. Dat levert meerdere tips op die leiden tot de identiteit van de verdachte. Maandag 24 februari wordt de man aangehouden. Het is een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.