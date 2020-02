Toedracht steekpartij Ommoord nog onduidelijk

Even voor half tien belde een jongen het alarmnummer. Hij gaf aan dat hij in de omgeving van metrostation Graskruid in de bosjes lag met een steekwond. Hulpdiensten gingen naar de jongen op zoek. Intussen kwam een melding over een tweede slachtoffer binnen. Beide jongens hadden steekwonden en zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



Omdat de jongens snel overgebracht moesten worden naar het ziekenhuis kon de politie nog niet met hen spreken over de toedracht van het incident. Een speurhond heeft in de omgeving gezocht naar een wapen, maar niks gevonden. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek. Daarbij komen zij graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat met het voorval te maken kan hebben, belt u dan alstublieft met de opsporing van district Oost via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000 of melden via www.meldmisdaadanoniem.nl.