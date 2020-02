Vuurwapen gevonden in auto

(stockfoto politie)

Agenten kwamen de auto op het spoor nadat de bestuurder ervan na het tanken zonder te betalen wegreed bij een tankstation aan de Vlaardingerdijk. Direct werd de achtervolging ingezet, alleen de auto kon niet direct worden teruggevonden.

Rond kwart voor tien kwam er een melding binnen dat op de Julianalaan in Schiedam een auto geparkeerd stond, waarvan de bestuurder het park in was gerend. Eenmaal aangekomen op de Julianalaan troffen de agenten de auto aan met de sleutel nog in het contact. In een tas in de auto werd een vuurwapen gevonden. Zowel de auto als het vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Naar de bestuurder van de auto wordt gezocht.