Drie verdachten aangehouden voor straatroof

Drie jongens zaten op een scooter en passeerden maandagnacht rond 23u50 op het fietspad langs de Rijksweg een fietsster (56) uit Tilburg. De jongens blokkeerden het fietspad en een van de jongens duwde de vrouw van de fiets. Zij viel en raakte licht gewond. De daders reden met de scooter en haar fiets weg. De fiets is even later teruggevonden op het kruispunt van de Burgemeester Letschertweg - Rijksweg met de Bredaseweg. Agenten die op de melding afkwamen hielden niet veel later drie verdachten op de Bredaseweg aan. Het gaat om een 15-jarige en twee 16-jarige Tilburgers. Zij zitten vast voor verhoor.