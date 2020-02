Agressieve man in de boeien afgevoerd

Agressie en geweld tegen agenten en andere hulpverleners is onacceptabel. Hulpverleners hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. De agent deed aangifte van belediging en mishandeling.