Rijzadels gestolen bij gewapende overval

Heb jij iets gezien of gehoord dat met deze overval te maken kan hebben, laat het ons weten. We willen graag meer weten over het eventuele voertuig waarmee de daders zich verplaatsten? Heb je in de omgeving van de Bult of de Kerkstraat in Soerendonk een verdachte auto of bestelbus gezien maandagavond of misschien eerder? Kun je iets vertellen over de kleur, het kenteken of heb je andere informatie over het voertuig, we horen het graag. Ook beelden van bewakingscamera’s in de omgeving van de Bult en de Kerkstraat, die nog niet met ons gedeeld zijn, ontvangen wij graag.