Politie gaat uit van noodlottig ongeval

De carnavalswagen was op weg terug van de carnavalsoptocht in Meerssen. Na onderzoek blijkt dat de tractor in de berm terecht is gekomen en vervolgens is gekanteld. Naast de bestuurder waren er verder geen inzittenden in of op de wagen. Ook is uit het onderzoek gebleken dat de wind geen oorzaak is geweest van het ongeval. Uit piëteit met de nabestaanden wordt er verder niet meer bericht over dit ongeval. Familieagenten houden intensief contact met de familie en nabestaanden van het slachtoffer.