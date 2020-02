Getuigen gezocht ongeval met een fietser

Rond 13.40 uur steekt een 10-jarige jongen op een drie-wielige invalidefiets de voetgangersoversteekplaats over, nabij de kruising Ceintuurbaan en de T.B. Huurmanlaan. Een gele personenauto stopt voor de fietser. Vervolgens rijdt een witte personenauto met een behoorlijke vaart, tegen de stilstaande gele auto aan. Door de kop-staart botsing schiet de gele personenauto naar voren en raakt de jonge fietser, waardoor deze ten val komt. Gelukkig heeft de fietser geen zwaar letsel.

De witte auto, die de aanrijding veroorzaakt, rijdt om het ongeval heen en vertrekt rechtdoor in de richting van de Karel Doormanlaan. Helaas hebben getuigen de bestuurder van de witte auto niet gezien en ontbreekt, van hem of haar, elk spoor.

Getuigenoproep

Bent u, of kent u de bestuurder van de witte personenauto die op de Ceintuurbaan reed? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen met ons via 0900 – 8844 of het onderstaande tipformulier melden. U kunt informatie of meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of M-Online. Ook wanneer u deze aanrijding gezien heeft, of ander informatie heeft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.