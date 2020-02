Drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid brandstichting Molukkenstraat

De 13-jarige en 14-jarige jongens en de 19-jarige man uit Groningen worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting. In het onderzoek wordt ook bekeken of er een verband is met de brandjes in of bij containers, eerder die avond in de Korrewegwijk.

De politie Groningen deed eerder een oproep aan getuigen zich te melden. Dit heeft meerdere tips en verklaringen opgeleverd die een bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd.