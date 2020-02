Autokrakers aangehouden bij winkelcentrum Overvecht

Agenten in uniform en agenten in burgerkleding waren aan het surveilleren, toen zij op de parkeerplaats van winkelcentrum Overvecht een tweetal mannen zagen inbreken in een geparkeerde auto. Na de inbraak reden de verdachten weg in hun eigen auto. Een opvallende politiewagen versperde de vluchtende verdachten bij het verlaten van de parkeerplaats van het winkelcentrum de weg. De verdachte die op de bijrijdersstoel van de vluchtauto zat probeerde nog weg te rennen maar agenten konden hem direct aanhouden.



De verdachte die de vluchtauto bestuurde weigerde te stoppen. Hij zette de auto in de achteruit en hij gaf vol gas. Met hoge snelheid reed hij met de vluchtauto achteruit en hij botste daarbij tegen een politieauto aan. Om niet te worden aangereden, moest een agent wegspringen. Daarbij kwam de agent ten val. Er ontstond hierdoor een zeer bedreigende situatie voor de politieagent. De vluchtende verdachte botste ook tegen een andere auto aan, waar op dat moment een vrouw en kinderen in zaten.



Agenten hebben geschoten om de vluchtende verdachte in de auto tot stoppen te brengen. Eerst heeft een agent een waarschuwingsschot in de lucht gelost. Toen de verdachte weigerde te stoppen, is zes keer gericht geschoten. De verdachte zag aanvankelijk kans weg te komen. De vluchtauto werd teruggevonden in de J.S. de Rijkstraat. Het voortvarend ingezette onderzoek leidde echter al snel tot de aanhouding van de bestuurder. De beide verdachten in deze zaak zitten vast. Het gaat om een 21-jarige man uit Utrecht en een 26-jarige man uit Utrecht. De 21-jarige verdachte die de vluchtauto bestuurde, wordt vanwege het achteruitrijden met de vluchtauto ook verdacht van poging tot doodslag op een agent.



Geweldsaanwending en onderzoek

Altijd wanneer een agent geweld gebruikt, meldt hij of zij dit geweld bij zijn of haar meerdere. Die legt het geweldsoptreden vast en daarna vindt een onderzoek naar het gebruikte geweld plaats. Op basis van dat onderzoek, wordt beoordeeld of het geweld redelijk en gematigd was en welke eventuele leerpunten er zijn. Daarom is het belangrijk om ook met getuigen van het incident te spreken. Bent u getuige geweest van het incident bij winkelcentrum Overvecht, neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844.Ook als u reeds met de politie heeft gesproken maar behoefte heeft aan nazorg vanwege dat wat u heeft meegemaakt, kunt u bellen.