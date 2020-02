Getuigen gezocht van mogelijke brandstichting

Rond 3.55 uur kwam een melding van een in brand staande winkel. Hulpdiensten snelden naar Oliemolenstraat en troffen het brandende pand aan. Ten tijde van de brand was een persoon in de winkel aanwezig die zichzelf al in veiligheid had gebracht. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer wist de brand te blussen, maar omdat de rook van de brand over de Molenbuurt trok, zijn mensen in de omgeving gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden.