Getuigen gezocht van gewapende overval

Rond 21:30 uur kreeg de politie een melding van een gewapende overval bij een restaurant. Een man kwam het restaurant in en eiste, onder bedreiging van een wapen, geld van een medewerker. Een handlanger bleef bij de ingang wachten. Daarna zijn de twee verdachten met een geldbedrag gevlucht. De politie heeft in de omgeving gezocht, maar de daders zijn niet meer aangetroffen. De man die de medewerker bedreigde was mogelijk in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, had bruine ogen en was licht-getint. Hij droeg een pet en een donkere jas met capuchon.



De recherche onderzoekt de overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 21:30 uur iets verdachts in de omgeving van de Prins Bernardlaan gezien? Heeft u de verdachten voor of na de overval gezien? Heeft u camerabeelden of heeft u meer informatie over deze overval? Neem dan a.u.b. contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of met het onderstaande tipformulier. Beeldmateriaal kunt uploaden via politie.nl/upload.



2020038452