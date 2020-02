Getuigenoproep straatroof Malvastraat

Als de man rond 17.30 uur vanuit een eetgelegenheid aan het Mosveld richting de Malvastraat loopt, wordt hij plots belaagd door een circa 18 jaar oude verdachte met een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur en gekleed in een groene jas en groene joggingbroek. Die slaat het slachtoffer meerdere malen op het hoofd en eist daarop zijn horloge. Als het slachtoffer deze afgeeft, vertrekt de straatrover, samen met mogelijke tweede verdachte, rennend richting de Gentiaanstraat en/of het Mosplein.

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk de straatroof hebben zien gebeuren, of die één of meerdere personen zich verdacht hebben zien gedragen in de omgeving van de Malvastraat / Mosplein. Ook andere informatie, bijvoorbeeld wanneer een horloge u recent te koop is aangeboden, verneemt de politie graag. Neem daarvoor contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u direct beeldmateriaal kunt uploaden.