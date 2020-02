Verdachte van brandstichting en belediging aangehouden

Agenten hielden die avond toezicht in de wijk en zagen meerdere vuurstapels op de Jan van Beersstraat. Een van de personen gooide op een gegeven moment een brandbare vloeistof op één van de vuurstapels waardoor deze groter en gevaarlijker werd voor de omgeving. De man liep na het gooien weg en vluchtte een woning binnen. Na diverse waarschuwingen dat het vuur uit moest, besloot de politie in te grijpen. Om de vuurstapels te kunnen blussen, probeerden de agenten de weg vrij te maken voor de brandweer en spraken een groep feestende mensen aan. Tijdens het optreden van de politie en de brandweer heeft onder andere deze man de politie meerdere malen beledigd. Tevens werd er vanuit de groep (illegaal) vuurwerk naar de politie en de brandweer gegooid. De politie besloot vanwege de situatie op dat moment om niet direct over te gaan tot aanhouding. Later bleek dat er schade was ontstaan aan het wegdek.



De man is woensdagmorgen aangehouden en verhoord over de brandstichting en de beledigingen. Tegen hem wordt een proces-verbaal opgemaakt en hij zal zich op een later tijdstip bij de rechter moeten verantwoorden.