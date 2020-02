Recherche onderzoekt plofkraak pinautomaat en zoekt getuigen

Volgens getuigen renden er twee of drie mannen weg na de kraak. Mogelijk zijn ze vervolgens op een motorscooter vertrokken in de richting van de Meerstraat. De mannen waren in het zwart gekleed en hadden hun gezichten bedekt. Op de Hoofdstraat was er veel schade aan omliggende panden en de pinautomaat was volledig vernield door een explosief. Minimaal vier bedrijfspanden hebben forse schade opgelopen. Het glaswerk lag verspreid in de omgeving. Er raakte niemand gewond. Wel werden vier woningen ontruimd omdat ze schade hadden opgelopen.