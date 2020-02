Rectificatie: politie toont abusievelijk verkeerde beelden

Op donderdag 2 januari rond 17.50 uur werd een kassière mishandeld en beledigd in een supermarkt aan de Laakweg. In de uitzending van Team West werden twee filmpjes getoond waarop de verdachte zou staan. Op het eerste filmpje is wél de verdachte te zien. Het gaat om een man die het slachtoffer vol in het gezicht slaat en in haar richting spuugt. In de supermarkt beledigde en sloeg hij ook een aantal van de aanwezige klanten die de vrouw wilden helpen. Echter werd kort daarna in de uitzending een tweede filmpje getoond van een man in andere kleding. Uit onderzoek blijkt dat deze getoonde man niet dezelfde is als de man in het eerste filmpje.



Inmiddels heeft de politie contact gehad met de man en is het filmpje waarop hij te zien is verwijderd. De politie is nog wel op zoek naar de man die getoond is in het eerste filmpje.