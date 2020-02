Verdachte van brandstichting meldt zich

Op donderdag 15 december 2019 tussen 05.20 en 05.30 uur vond er een brandstichting plaats bij een grillroom in de Hoofdstraat in De Lier. Op camerabeelden is te zien dat er een man naar de grillroom loopt en een steen door het raam gooit. Vervolgens is te zien dat de man een brandende fles naar binnen gooit. Deze brand is door een buurman geblust waardoor de brand beperkt is gebleven. In de uitzending van Team West op dinsdag 25 februari 2020 werden de beelden van de verdachte getoond. De 33-jarige man meldde zich bij een politiebureau in Den Haag. Hij zit vast en wordt ook nog gehoord voor een andere brandstichting die op 15 december in een parkeergarage in Den Haag plaatsvond.



Team West

Team West is een regionaal opsporingsprogramma op TV West waarbij wij wekelijkse hulp inroepen van inwoners in de regio Den Haag. Deze productie is een samenwerking tussen de politie-eenheid Den Haag, het Openbaar Ministerie en TV West. Iedere dinsdagavond vanaf 17:00 uur wordt het programma elk heel uur uitgezonden op TV West. De uitzending wordt gedurende woensdagmiddag ook nog een aantal keer herhaald.