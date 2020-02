Verdachte van drugs dealen Gorinchem aangehouden

(foto politie Gorinchem)

De politie ontving meerdere meldingen over een man die drugs zou dealen vanuit een auto op diverse plekken in Gorinchem. De politie startte een onderzoek naar de man en constateerde dat hij inderdaad vanuit zijn auto drugs verkocht. Vanmorgen deed de politie een instap in de woning van de 26-jarige man uit Gorinchem. Daarbij hielden ze de man aan en namen zij een kleine hoeveelheid drugs, geld en twee auto’s in beslag.