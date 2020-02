Dumpers van drugsafval aangehouden

Op dinsdag 4 februari jl. werd in Amsterdam een man (35) uit Amsterdam aangehouden Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De man is verhoord en mocht twee dagen later het cellencomplex verlaten. De politie was ook nog op zoek naar een 43-jarige man uit het Belgische Essen. Hij is vrijdag jl. door de Belgische politie overgedragen en is voor verder onderzoek ook naar een politiecellencomplex gebracht. De man is diverse keren verhoord en werd maandag jl. in vrijheid gesteld.